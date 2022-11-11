تعليق جديد من طبيب شيرين عبدالوهاب السابق بشأن حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث الدكتور نبيل عبد المقصود أستاذ علاج السموم والإدمان، الطبيب السابق للفنانة شيرين عبدالوهاب والغير مشرف على حالتها حاليا، عن التشكيك المثار حول إتمام شيرين لعلاجها بالمستشفى من الإدمان بعد خروجها منها بعد 20 يوما.

وقال نبيل، ببرنامج " ETبالعربي"، إن شيرين عبدالوهاب خرجت من المستشفى قانونيا وبقرار وموافقة من طبيبها المشرف على علاجها في المستشفى.

وتابع: "كل ما زادت مدة التعاطي، كل ما مدة التعافي تحتاج وقت أطول، وطرد السموم بياخد أيام وممكن العلاج النفسي يتوقف على حالة المريض النفسية، إذا كان عنده أمراض نفسية ولا لأ، وإذا كان عنده أمراض نفسية فيحتاج لوقت أطول".

وأَضاف: "الدخول الإجباري له قواعد ونظام، ولكن الدخول الإختياري بيبقى على حسب رغبة الطبيب وموافقة المريض".

وكان ياسر قنطوش "محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب"، كشف عن بيان نشره عبر صفحته في موقع فيسبوك، قال فيه: "نقلا عن الفنانة شيرين عبدالوهاب ورغبةً منها لبيان الحقيقة كاملة للرأي العام، وتفنيد لما ورد من شائعات وأخبار على لسان مدير أعمالها السابق المدعو ميمي فؤاد الذي تم إنهاء عمله من جانب الفنانة لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة فإن الفنانة تعلن وتؤكد أن كل هذه الأخبار المتداولة مجرد شائعات مغرضة ولا أساس لها من الصحة".

وعن شقيقها، كتب المحامي: "أنها تعرضت لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها المدعو محمد عبدالوهاب، وبعض المقربين لها حيث قام شقيقها بضربها وسحلها مستخدما سلاحًا في مواجهتها لارهابها وترويعها مع مجموعة من الأشخاص أصدقائه، وذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة، حيث وجهت الفنانة له إتهام صريح بذلك بالإضافة لاتخاذ إجراءات قانونية تجاهه عن واقعة السب والقذف التي ذكرت علي لسانه مع الإعلامي عمرو أديب".

وأضاف: "وتعلن الفنانة أنها لن تتوانى لحظة عن مقاضاة أي شخص كائنا من كان يسىء لها أو لسمعتها وأنها كلها ثقة في النيابة العامة والقضاء المصري في إستعادة حقوقها وما تعرضت له من مؤامرة مغلفة بدافع الإخوة والشفقة وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة حيث ان هناك تقارير طبية في تحقيقات النيابة العامة تثبت صحة أقوالها وأنها في هذه الفترة الحالية متفرغة تماماً لأعمالها الفنية تاركه أمور التقاضي لمكتبنا بشأن متابعتها ومتابعة الإجراءات القانونية".

قنطوش، اختتم: "وأخيراً تؤكد الفنانة بأنها خرجت من المستشفى بصحبة محاميها الخاص استقلت معه سيارته، وتوجهت إلى منزلها ولا صحة لما يتم تداوله خلاف ذلك".

ورد محمد عبدالوهاب "شقيق الفنانة شيرين" المعروف بلقب "كونج"، على بيانها، عبر صفحته في موقع فيسبوك، قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل تمشي سواق يشتغل معاكي بقاله ٢٢ سنة، صاينك وصاين ولادك وشغالة بنت صغيره ملهاش ذنب".

وتابع: "وميمي فؤاد الراجل المحترم بقي (المدعو) ميمي، اللي من شهر كنتي منزلة صورة ليه كاتبة عليها اجدع راجل في مصر ".

وأضاف: "يا ترى بقي بعد كل ده "لوسي ابن طنط فكيهة" اللي انتي معاه من ساعة ما خرجتي في فيلا قرايبه في لاند مارك مبسوط".