رمضان 2023.. تفاصيل مسلسل "ستهم" لـ روجينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشارك الفنانة روجينا في السباق الرمضاني لعام 2023، بمسلسل "ستهم" والذي طرحت قناة النهار البرومو الدعائي الأول له قبل ساعات قليلة.

وتدور أحداث مسلسل "ستهم" الذي يكتبه السيناريست ناصر عبدالرحمن، ويخرجه رؤوف عبدالعزيز، في إطار اجتماعي إنساني، مستوحى من قصص حقيقية.

ويستلهم المسلسل أحداثه من سيرة 4 سيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، وهن: "الأسطى أم فارس" والتي تعمل كـ كهربائية تأسيس وتشطيبات، وقصة سيدة أخرى من محافظة الدقهلية تعمل في مصانع الطوب.

كما تتضمن أحداث المسلسل، سيرة المعلمة عفاف التي ارتدت الجلباب الصعيدي، واشتهرت في مجال بيع البطيخ بأكبر الأسواق، وسط كبار التجار، فضلًا عن "بهية" من محافظة بني سويف، والتي حظيت قصتها بإشادات واسعة، كونها اضطرت للعمل في المهن الشاقة، بعد تعرض زوجها لحادث، كما أنها باعت كليتها مقابل 25 ألف جنيهًا، لسداد ديونها.

ويشهد مسلسل ستهم، التجربة الأولى لشيخ المداحين ياسين التهامي في الظهور في الدراما حيث يظهر بدور رئيسي ضمن أحداث العمل، المُقرر طرحه في رمضان 2023.