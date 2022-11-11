شيري عادل أنيقة وريم مصطفى مع صقر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

شيري عادل

أطلت الفنانة شيري عادل على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها، حيث ارتدت فستانا أنيقا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

سلمى أبوضيف

خطفت الفنانة سلمى أبوضيف أنظار جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها "الكاجوال"، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الأنيقة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

رحمة حسن

أطلت الفنانة رحمة حسن على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها بعد عملها لمدة 26 ساعة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ريم البارودي

شاركت الفنانة ريم البارودي جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها "الكاجوال"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ريم مصطفى

خطفت الفنانة ريم مصطفى أنظار جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها الأنيقة، وظهرت بصحبة صقر، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

عائشة بن أحمد

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الأنيقة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ليلى أحمد زاهر

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها حيث ارتدت فستانا أسود، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

زينة

أطلت الفنانة زينة على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها "الكاجوال"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

إيمي سمير غانم

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الأنيقة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".