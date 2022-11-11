محمد رمضان يتلقى سيارة لامبورجيني صغيرة هدية.. وهكذا علق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف النجم محمد رمضان، عن هدية تلقاها من أحد جمهوره وهي عبارة عن سيارة لامبورجيني صغيرة.

ونشر رمضان، مقطع فيديو يظهر من خلاله الهدية التي تلقاها بجانب سيارته لامبورجيني أثناء تواجده في الجراج، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله، ربنا رزقني النهاردة بـ لامبورجيني صغيرة.. ربنا يحفظهالي هي وأمها ويقدرني على صيانتهم".

وجاءت تعليقات الجمهور على الفيديو، كالتالي: "جامد من يومك والله"، "يا رب أرزقني ببنتها حتى"، "الأسطورة"، "عقبال ستها اللامبورجيني"، "ربنا يزيدك كمان وكمان"، "عقبالي"، "ربنا يحميك ويرزقك"، "تستاهل كل خير" .

وأحيا محمد رمضان، مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا في "برج بارك" بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسافر محمد رمضان، إلى دولة الإمارات، بعد رحلة ناجحة بدولة لبنان، حصد خلالها جائزة النجم العربي الأكثر جماهيرية من مهرجان "موريكس دور Murex d'Or" في دورته الـ 21، التي حملت عنوان "انهض يا لبنان".

كما قام بتصوير عددا من المشاهد الخاصة بمسلسله الدرامي "العمدة" الذي يخوض بطولته، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، وشهدت مراحل التصوير التفاف الجمهور اللبناني حوله لإلتقاط الصور التذكارية.

واستغل رمضان، تواجده في لبنان أيضا، بزيارة مستشفى علاج سرطان الأطفال في بيروت بـ لبنان، والتقط صورا تذكارية مع جميع العاملين وأطفال المستشفى وتقديم الدعم لهم.

ويخوض محمد رمضان، دراما رمضان 2023 بمسلسل "العمدة" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي –جوهر.

المسلسل بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين.