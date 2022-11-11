إيرادات الأربعاء.. "تحت تهديد السلاح" الأول و"تسليم أهالي" بالمركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 9 أفلام، هي: "فضل ونعمة"، "أشباح أوروبا"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، "تحت تهديد السلاح"، "الهيبة"، "هاشتاج جوزني"، وحققت أمس الأربعاء 9 نوفمبر إيرادات وصلت لـ 382 ألفا و347 جنيها، جاءت مقسمة على النحو التالي..

فاز بالمركز الأول فيلم "تحت تهديد السلاح"، والذي حقق 164 ألفًا و597 جنيها، بطولة الفنان حسن الرداد، والفنانة مي عمر.

وحصل على المركز الثاني فيلم "هاشتاج جوزني" محققا 80 ألفًا و827 جنيها، بطولة آدم المصري ومايان السيد.

احتل فيلم "فضل ونعمة" المركز الثالث، بطولة الفنانة هند صبري والفنان ماجد الكدواني، إخراج رامي إمام، بعد تحقيقه 71 ألفا و703 جنيهات.

وجاء في المركز الرابع فيلم "كيرة والجن" محققا 27 ألفًا و666 جنيها، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب فيلم "عمهم"، إذ حقق 25 ألفا و184 جنيها، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكان المركز السادس من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 8 آلاف و406 جنيهات، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.

فيلم "أشباح أوروبا" حصل على المركز السابع، بطولة الفنانة هيفاء وهبي والفنان أحمد الفيشاوي، محققا 1536 جنيها.

وحصل على المركز الثامن فيلم "الهيبة"، وحقق 1371 جنيها، بطولة الفنان تيم حسن، زينة مكي، سعيد سرحان، محمد عقيل، عبدو شاهين، تأليف سامر نصر الله، وإخراج سامر البرقاوي.

وفاز بالمركز التاسع فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 1057 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.