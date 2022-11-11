فن ومشاهير

مدحت صالح عن أغنية "زي ما هي حبها" :بحبها جداً لانها كانت وش السعد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح عن أغنية "زي ما هي حبها" :بحبها جداً لانها كانت وش السعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان مدحت صالح، سر نجاح أغنية "زي ما هي حبها"، موضحا أن هذه الاغنية بحبها جداً لانها كانت وش السعد، مشيرا الى أن المخرج شريف عرفة قام بتوظيف الاغنية بشكل جيد للغاية، وهو كان سبب وجود الاغنية حتى الآن بشكل جميل.

 

وأضاف" صالح"، خلال لقائة مع الاعلامية إنجي أنور، ببرنامج " مصر جديدة"، المذاع على قناة "ETC" اليوم الخميس، أنه من أسباب نجاح الاغنية الوطنية  والتى تترك بصمة جيدة لدى المواطنين أن يكون كلماتها جيدة  ومعبرة ومفرادتها بسيطة وقريبة من قلوب المشاهدين، الى جانب جملة موسيقية معبرة تحمل تلك الكلمات إلى آذان الناس.

 

وأشار" الفنان مدحت صالح"، إلى أن الدولة المصرية بالنسبة لى كل حياتى، وكل شىء لدي، ولا يمكن أن اختزله فى جملة أو كلمتين مختصرتين، مضيفا " انتمائي لوطنى ثم لوطني ثم لوطنى وبعد ذلك اى شىء آخر".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا