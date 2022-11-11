شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح عن أغنية "زي ما هي حبها" :بحبها جداً لانها كانت وش السعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان مدحت صالح، سر نجاح أغنية "زي ما هي حبها"، موضحا أن هذه الاغنية بحبها جداً لانها كانت وش السعد، مشيرا الى أن المخرج شريف عرفة قام بتوظيف الاغنية بشكل جيد للغاية، وهو كان سبب وجود الاغنية حتى الآن بشكل جميل.

وأضاف" صالح"، خلال لقائة مع الاعلامية إنجي أنور، ببرنامج " مصر جديدة"، المذاع على قناة "ETC" اليوم الخميس، أنه من أسباب نجاح الاغنية الوطنية والتى تترك بصمة جيدة لدى المواطنين أن يكون كلماتها جيدة ومعبرة ومفرادتها بسيطة وقريبة من قلوب المشاهدين، الى جانب جملة موسيقية معبرة تحمل تلك الكلمات إلى آذان الناس.

وأشار" الفنان مدحت صالح"، إلى أن الدولة المصرية بالنسبة لى كل حياتى، وكل شىء لدي، ولا يمكن أن اختزله فى جملة أو كلمتين مختصرتين، مضيفا " انتمائي لوطنى ثم لوطني ثم لوطنى وبعد ذلك اى شىء آخر".