شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة لـ"أنغام": درست التمثيل وحصلت على دبلوم فى الإخراج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة اللبنانية كارول سماحة ضيفة فى برنامج "أنغام" التى تقدمه النجمة أنغام على قناة Dmc، اليوم الخميس.

وقالت أنغام فى تقديم ضيفتها كارول سماحة: "بحب شكلها وهى على المسرح، مثقفة موسيقيا، مختلفة جدا، أحب طريقة إلقائها، محافظة على لياقتها، راقية فى غنائها، واختياراتها الموسيقية، إنسانة وكانت من أوائل الناس اللى وقفت جنبى لما مريت بمشكلة فى حياتى".

وسألت أنغام ضيفتها كارول سماحة، عن سر حفاظها على لياقتها على المسرح، وكشفت كارول: "المسرح كان شغف وأهلى كانوا ياخدونى على المسرح، الوالد كان بيعشق السينما والتمثيل، لذلك درست تمثيل وحصلت على دبلومة فى الإخراج".

وعن أول أدوارها على خشبة المسرح، قالت: "أول دور لى كان شخصية بائعة هوى، فى مسرحية سقراط بمسرح الرحبانى، وكانت تجربة جديدة على المسرح فى ذلك الوقت".