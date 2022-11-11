شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربيني: والدتى مكانتش موافقة على دخولى التمثيل فبدأت مذيعة ومبعرفش أكدب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل كل من الفنانة دينا الشربينى والمطرب عماد كمال، ضيفين في برنامج "سهرانين" مع النجم والإعلامى أمير كرارة، المذاع على قناة ON، وتحدثت دينا الشربينى عن حبها للتمثيل، قائلة: "أنا بحب الأفلام الأبيض وأسود جدا وعندى مسرحيات كتير زمان بحبها وبتفرج على طول عليها، لأن أنا لما بعلق على حاجة عمرى ما بزهق أبدا، وشادية بالنسبة ليا عشق كبير".

وعن طريقة إقناع أهلها بالتمثيل قالت دينا الشربينى: "والدتى مكانتش موافقة خالص وأنا هاموت وأدخل أي حاجة خاصة بالتمثيل، ووالدى مكانش بيعترض على أي حاجة عوزاها بس هو كان نفسى أكون مذيعة، فقالى على فكرة نخلى والدتى توافق على التمثيل وهى إنى أكون مذيعة في الأول وواحدة واحدة أدخل مجال التمثيل، وفعلا بدأت كمذيعة في برنامج شبابيك وبرنامج عز الشباب".

وعن السهر قالت دينا الشربيني: "أنا من الناس اللى بتنام بدرى جدا، وألذ يوم بالنسبة ليا لما بنام الساعة 10 بليل، بس للأسف بنام كتير، يعنى آخر مرة نمت يومين ونص، لكن في الأيام العادية ممكن أصحى بدرى وبيكون حاجة من الاتينن يا ألعب رياضة وجيم يا إما آكل كتير".

وتابعت دينا الشربينى: "أنا مبعرفش أكدب خالص ومجرد حد يسألنى بقول على طول كل حاجة، لدرجة إن والدة واحدة صحبتى واحنا صغيرين كانت لما تحب تعرف كل حاجة تندهلى وأقولها كل حاجة، فكانت بتنيادنى بعاطف السكرى عشان كدة صحباتى كانوا بينادونى بعاطف وأنا صغيرة".



دينا الشربينى



النجمة دينا الشربينى



دينا الشربينى وامير كرارة



الفنانة دينا الشربينى