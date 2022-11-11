شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة للنجمة إلهام شاهين فى طفولتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة إلهام شاهين، جمهورها بصورة نادرة لها من مرحلة الطفولة، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، كما وجهت إلهام الشكر لأحد محبيها باسم خلود من الأردن لتصميم لها فيديو يحتوى على العديد من الصور لها فى مراحل عمرية مختلفة.

وحصدت النجمة إلهام شاهين، الشهر الماضى، جائزة تميز عن دورها في مسلسل "بطلوع الروح"، من مهرجان "موريكس دور" في دورته الـ 22 والذى يحمل عنوان "انهض يا لبنان"، وذهبت جائزة أفضل مسلسل عربي للعام لمسلسل "بطلوع الروح".

جدير بالذكر أن عددا كبيرا من نجوم الفن قاموا بدعم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين عقب تصريحاتها الأخيرة بإعلانها تبرعها بأعضاء جسدها السليمة بعد وفاتها، لتخفيف الألم عن الآخرين ، فكتبت النجمة سوسن بدر، قائلة : "ربنا يجعله فى ميزان حسناتك ويراضيكى حبيبتي"، وقالت الفنانة إيمان العاصى: "حبيبتي انتي دائمًا سباقة للخير والحب ربنا يديكي العمر الطويل يارب بحبك يا إيلي"،كما أبدي كل من ظافر العابدين ورانيا يوسف وكندة علوش وجومانا مراد وأروى جودة وأحمد زاهر وسلمى أبو ضيف وديانا هشام، إعجابهم بالفكرة وعلقوا بإيموجى قلوب حمراء على فيديو إلهام شاهين.