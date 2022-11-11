شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى عن "إيجار قديم": مسلسل اجتماعى ويتضمن مواقف حدثت بالفعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان محمد الشرنوبي ضيفا مع الإعلامية مني الشاذلى عبر برنامجها معكم المذاع على قناة سى بى سى، وكشف الشرنوبى عن مسلسله الجديد "إيجار قديم"، الذي يقوم ببطولته بجانب شريف منير وصلاح عبد الله، والذى أحدث جدلا واسعا مع نشر بوستر المسلسل على السوشيال ميديا بين الملاك والمستأجرين، قائلا: "الملاك فاكرين إننا معاهم، والمستأجرين نفس الكلام، لكن احنا على الحياد"، مضيفا أن المسلسل يرصد مشكلة الإيجار القديم فى إطار اجتماعى ويتضمن مواقف حدثت بالفعل بشأن الإيجار القديم.

وعن بدايته الفنية وقناعته قبل العمل فى المجال الفنى، قال الشرنوبي: "قراري فى البداية دخولى عالم الفن عن طريق التمثيل فقط، وكان عندى قناعة أن لو بدأت حياتى بالغناء الناس هتقول إن أبوه السبب"، مضيفا أنه بدأ حياته الفنية منذ 14 عاما مع الفنانة يسرا، وكان يلعب دور ابنها فى أحد الأعمال.

وتابع الفنان محمد الشرنوبى: "كنت عايش بشخصيتين وحده هلاسة ووحده منضبطة، والداي كانا منفصلين، وكنت أقضى الإجازة مع والدى وباقى الأسبوع مع والدتى"، مضيفا أن والدته كانت منضبطة للغاية وصارمة وتحب النظام، معقبا: "كنت بنام بدرى ولازم أصحى بدرى، ووالدى كان موسيقار كبير وخطير وعنده تاريخ كبير، وفى الإجازة كنت بروح عنده أسهر وأعمل اللى عاوزه".