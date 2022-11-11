شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربيني: كنت طفلة متعبة لأهلى وبدأت التمثيل وأنا صغيرة فى الحمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة دينا الشربينى، ضيفة في برنامج "سهرانين" مع النجم والإعلامى أمير كرارة، المذاع على قناة ON، وكشفا في بداية الحلقة عن تعاونهما سوياً في مسلسل جديد بعد فترة كبيرة من آخر عمل جمعهما سوياً وهو مسلسل "طرف تالت".

وعن بدايتها مع التمثيل في الطفولة قالت دينا الشربيني: "كنت بحفظ مشاهد من التليفزيون والمسرحيات وأدخل الحمام أمثل قدام المرايا عشان ماحدش يدخل عليا لأنى ماكنتش عاوزة حد يعرف إنى بحب التمثيل، ولو قفلت الأوضة هيخبطوا وهاضطر افتح ويعرفوا".

وتابعت دينا الشربينى: "كنت بحب كرة القدم أوى وكنت بلعب في النادى وأنا صغيرة بس ماكنتش شاطرة، فكنت بضرب البنات وفى مرة كسرت رجل بنت بس بدون قصد طبعا".

وأضافت دينا الشربينى: "وأنا طفلة كنت متعبة أوى لوالدى ووالدتى، يعنى مثلا كنت بحب كوبرى 6 أكتوبر أوى مش عارفة ليه، فكان والدى يضطر يطلعنى عشان لما بطلع في أول الكوبرى بنام وآخر الكوبرى لما ينزل أصحى وأقوله مشوفتش الكوبرى، وكان لما يدخل ينيمنى ويعمل إنه ساحر، كان هو ينام وأنا أخرج لوالدتى وأقولها متعمليش صوت عشان بابا نام".



دينا الشربينى وامير كرارة



الفنانة دينا الشربينى