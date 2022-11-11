شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة لـ أنغام: والدى كان يصطحبنى لمعهد الموسيقى تحت القصف خلال حرب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت النجمة اللبنانية كارول سماحة ضيفة فى برنامج "أنغام" التى تقدمه النجمة أنغام على قناة Dmc، اليوم الخميس. وقالت أنغام فى تقديم ضيفتها كارول سماحة: "بحب شكلها وهى على المسرح، مثقفة موسيقيا، مختلفة جدا، أحب طريقة إلقائها، محافظة على لياقتها، راقية فى غنائها، واختياراتها الموسيقية، إنسانة وكانت من أوائل الناس اللى وقفت جنبى لما مريت بمشكلة فى حياتى".

وسألت أنغام ضيفتها كارول سماحة، عن سر حفاظها على لياقتها على المسرح، وصرحت كارول: "أنا بحب المسرح جدا، وبمارس الرياضة كتير، أنا شخص ينتبه لصحته، رغم إنى غير منتظمة فى النوم، وأحاول الابتعاد عن أصحاب الطاقات السلبية".

وعن ذوقها فى الموسيقة، قالت: "بحب كتير الروك، ولعبت آلة كمان، كان والدى يصطحبنى إلى معهد الموسيقى تحت القصف خلال حرب لبنان، وندمت إنى توقفت عن ممارسة العزف". وتابعت: "أبى كان يتمنى أن يكون له ابن موهوب وصوته حلو، وشجعنى على الفن".