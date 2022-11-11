شكرا لقرائتكم خبر عن درس للعشاق.. مديحة يسرى تروى قصة حبها مع أحمد سالم (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الإنسان خلال حياته قصص حب وإعجاب مختلفة، ولكن الحب اختلف كثيراً في الوقت الحالي عن الزمن الماضى، وهو الأمر الذى لم يختلف أيضاً على الفن، فهو لم يكن زمن الفن الجميل فقط بل كان الحب أيضا جميل في هذا الوقت، فكان التعبير عن الحب والإحساس والمشاعر لم يكن سهلاً كما هو في الوقت الحالي، وكان يجب أن يحمل الاعتراف بالحب قصة وخطة للاعتراف به وليس مثل هذه الأيام من خلال رسالة على الهاتف المحمول.

تعتبر الفنانة مديحة يسرى من أهم فنانات جيلها التي وضعت بصمة كبيرة في مشوارها الفني من خلال الكثير من الأعمال التي حققت نجاحاً على المستوى الجماهيرى، وللفنانة مديحة يسرى قصة حب وزواج جميلة مع المذيع أحمد سالم، وتعتبر من أجمل وارقي قصص الحب التي تود أن تسمعها، فكان الاعتراف بالحب نفسه قصة لطيفة تعتبر درساً لكل العشاق، حيث كان أحمد سالم شخصاً خجولاً لا يستطع الاعتراف بالحب بسهولة.

وروت الفنانة مديحة يسرى قصة حبها وزواجها من المذيع أحمد سالم في لقاء سابق مع الفنانة صفاء أبو السعود، حيث أجابت على سؤال صفاء أبو السعود، بمن أكثر شخص حبته مديحة يسرى في زيجاتها، حيث قالت مديحة يسرى: "أحمد سالم حببني فيه لأنه كان قمة الرومانسية وله مواقف كثيرة جدا".

وتابعت مديحة يسرى: "مرة كنا بنصور فيلم وبعدين كان مكسوف يقولي أنا بحبك، لقيته بعتلي مشهد جديد وبيقولي هنعمله بكره، وروحنا في الجزيرة صورنا المشهد وكان المشهد كله كلام حُب ومقدرش أستغنى عنك والكلام الرومانسى ده".





واستكملت: "وبعدين اكتشف إن لا في كاميرا دايرة ولا حاجة، وقلتله إيه ده، فقالي كل الكلام اللي قلتهولك ده كان من قلبي وكنت مكسوف أقلهولك، مشيرة إلى أنه كان أكثر زوج مخلص لها ولم يخونها حتى برمش عينه".





وأصافت مديحة يسرى: "هحكيلك مرة أنا كنت تعبانة وباخد حقن كل 6 ساعات، فكان بييتصل بيا ويقولي أنا بفكرك بمعاد الحقن ومعايا دبوس بشك نفسي كل 6 ساعات زي ما انتي بتتشكي، ومكانش ينزل المكتب من غيرى ويصحى بدرى ويقعد يقرأ الجرائد، ويحط قطنة في الجرس علشان لو بتاع الجرايد أو أي حد ضرب الجرس ما يصحنيش، ويدخلّي بصينية الشاي لحد السرير نفطر ونشرب الشاي مع بعض وننزل ".