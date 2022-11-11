شكرا لقرائتكم خبر عن لطيفة تدعم المنتخبات العربية فى كأس العالم بقطر بأغنية "مربوحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة لطيفة أغنيتها الجديدة "مربوحة"، عبر يوتيوب، وتعد الأغنية إهداء من لطيفة للمنتخبات العربية المشاركة فى كأس العالم الذى ينطلق 20 نوفمبر الجارى بدولة قطر، وقد اختارت لطيفة أن تغنى لمنتخبات قطر والسعودية وتونس والمغرب.

أغنية "مربوحة" كلمات وألحان حمدى المهيري، وإخراج شريف ترحيمي، الذى قام بتصويرها فى دبى خلال الأيام الماضية.

كانت لطيفة قد أعربت عن حبها لمصر، قائلة: "كل اللى بعمله لمصر واجب على ومصر منحتنى الكثير جدا جدا جدا، وبعمل ما أفعله من قلبي، وأنا مبهورة وسعيدة وفرحانة وأقول لكل مصرى افتخر ببلدك وما يحدث بها، وأنا عايشة فى مصر من 30 سنة واللى بشوفه هذه الأيام لم أره من قبل، لما بغيب أسبوعين عن مصر وأرجع أجد تغييرات كثيرة مثل المحاور والكبارى والمونوريل كلها حاجات تفرح، وتحيا مصر جدا".