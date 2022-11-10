شكرا لقرائتكم خبر عن يوفينتوس يواصل استفاقته ويقتحم المربع الذهبي فى الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل فريق يوفينتوس إنتصاراته فى الآونة الأخيرة، بعدما تمكن من الفوز على فيرونا بهدف نظيف، فى الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، حيث تمكن مويس كين من تسجيل هدف اللقاء الوحيد، وقيادة "السيدة العجوز" لثلاث نقاط هامة، جعلته يعود للطريق الصحيح ويقتحم المربع الذهبي من جديد، ليدخل فى أجواء المنافسة وبقوة.

وحقق يوفينتوس إنتصاره الخامس على التوالى فى الدوري الإيطالي للمرة الأولى للفريق هذا الموسم، والذي لم يسبق له أن حقق هذا الرقم من قبل فى ظل التذبذب الكبير فى النتائج الذي عاني منه الفريق فى التسع جوالات الأولى من الكاليتشو.



يوفينتوس يتدارك خروجه من الأبطال

ويبدو أن يوفينتوس تدارك المستوي السيئ وخروجه المفاجئ من دوري الأبطال هذا الموسم من دور المجموعات، الأمر الذي جعل الهجوم على المدرب الإيطالي أليجري يقل بشكل كبير، خاصة بعد أن تمكن الفريق من تحقيق الفوز على الإنتر بالجولة السابقة، والذي يقدم مستويات جيدة للغاية هذا الموسم.



ترتيب يوفينتوس بعد فوزه على فيرونا

وتمكن يوفينتوس من القفز 3 مراكز مرة واحدة بعد الفوز على فيرونا الليلة، حيث أنه كان يحتل المركز السابع قبل بداية اللقاء، إلا أن الفوز الصعب الذي حققه الفريق اليوم، بالإضافة إلى تعثر بعض المنافسين المباشرين للفريق، وضع "السيدة العجوز" فى المركز الرابع بجدول ترتيب الكاليتشو.