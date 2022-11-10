شكرا لقرائتكم خبر عن "ماذا أفعل ھنا بحق الجحیم" یمثل مصر غدا فى مهرجان كینیا الدولى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - یسافر العرض المسرحي " ماذا أفعل ھنا بحق الجحیم " من إنتاج فرقة " المطبخ المستقلة"الى كینیا للمشاركة ضمن فعالیات مھرجان " كینیا الدولي للمسرح " في دورته السابعة حيث يُقدم العرض على المسرح القومي بمدينة نيروبي غدا الجمعة في تمام السابعة مساء.

عرض " ماذا أفعل ھنا بحق الجحیم" ھو عرض رقص مسرحي یذھب في رحلة داخل عقل امرأة، ویطرح تساؤلات وصراعات ما بین الواقع و الخیال، وھي اللحظة التي یسأل فیھا الإنسان نفسه ھذا السؤال البسیط، ماذا أفعل ھنا ؟ من خلال أربع مؤدیین على الخشبة، العرض تم تقدیمه لأول مرة على ساحة روابط للفنون شھر یونیو الماضي ، كما تم تقدیمه على مسرح القاھرة للعرائس ضمن عروض المسابقة الرسمیة للمھرجان القومي للمسرح المصري شھر أغسطس الماضي.

"ماذا أفعل ھنا بحق الجحیم؟" عرض رقص مسرحي، أداء جھاد حسام الدین، تقي عماد، كارول عقاد، سافرونیا، منى سلیمان، دیكور أحمد حسام سعفان، إضاءة صابر السید، موسیقي وتصمیم صوت ولد، تصمیم ملابس نرمین سعید، تنفیذ دیكور میدو عبد المقصود، مدیر خشبة مسرح عبدالرحمن بودي، تصمیم بوستر عمرو حسني، العرض بدعم أساسي من الصندوق العربي للثقافة والفنون " آفاق"