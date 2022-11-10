شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل "الونش" لـ محمد رجب 19 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد رجب، عن موعد عرض مسلسل "الونش"، حيث نشر صورة البوستر الخاصة بالمسلسل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وعلق قائلاً: "توكلنا على الله انتظروا مسلسل الونش يوم السبت 19 نوفمبر".

مسلسل "الونش" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة خلال موسم الشتاء الجارى.

يذكر أن محمد رجب غاب عن تقديم مسلسلات جديدة العام الماضى، وكان آخر ظهور له كضيف شرف في أحداث مسلسل "الاختيار 2" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، اياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، أحمد شاكر عبد اللطيف، هادى الجيار، محمد علاء، أحمد حلاوة وتأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.

وكان آخر أعمال محمد رجب، مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

مسلسل الونش