شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق يطرح أحدث أغنياته "مجرد سؤال".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم اللبنانى وليد توفيق، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "مجرد سؤال"، على"يوتيوب"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات نزار فرنسيس، وألحان وليد توفيق، توزيع مصطفى عبد الرضى، ومن إخراج جاد شويرى.

ويتعاون وليد توفيق فى فيديو كليب "مجرد سؤال" مع المخرج جاد شويرى، والذى سبق أن تعاون مع من قبل فى أغنية "يا عسل"، و"دكتور بالحب"، وتعد الأغنية الجديدة بمثابة التعاون الثالث بينهما.

وكان النجم وليد توفيق قال في تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365”: "أصريت على تصوير أغنية "يا عسل" بطريقة مبتكرة، رغم طرح الأغنية كأوديو، وتحقيقها نجاح كبير"، موضحًا أنه حرص على تكرار التعاون مع المخرج جاد شويرى في هذه الأغنية بعد النجاح الكبير الذى حققاه سويًا من خلال أغنية "دكتور بالحب".

يشار إلى أن المطرب وليد توفيق قال في تصريحات تليفزيونية عن تغير أذواق الجمهور إن الأغنية ينبغى أن تكون قصيرة ومحدودة الكلمات والتوزيع شبابى للغاية، موضحا أنه ينبغى احترام عقول الجيل الجديد وأنه يحترم رأى الشباب ويتواصل معهم.

وعن أغانى المهرجانات، قال وليد توفيق: "هناك ألوان معينة ظهرت خلال الفترة الأخيرة مثل أغانى المهرجانات وأنا لا أعرف سبب تسميتها بهذا الاسم بالمهرجان يعنى حفلة، ونفترض أن نطلق عليها أغانى شعبية وأنا لست ضد هذا النوع من الأغانى، أنا لا أستمع لها ولكن هناك أغنيتين سمعتهما ونالا إعجابى، وهما الغزالة رايقة وبنت الجيران".