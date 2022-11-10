شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. "صورة ماريا" يمثل مصر بمهرجان المونودراما النسائي بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية " صورة ماريا " للمخرجة منار زين بالدورة الثانية من مهرجان المونودراما النسائي بالجزائر، الذي يقام بولاية الوادي جنوب الجزائر من 5 إلى 10 نوفمبر، حيث ستعرض المسرحية قبل ختام المهرجان وتوزيع الجوائز اليوم الخميس الموافق 10نوفمبر،

والعرض من بطولة نادين خالد وتأليف ليديا شيرمان هوداك، وترجمة سناء صليحة، وقد شارك من قبل فى الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي وحصلت بطلته علي جائزة التميز عن دورها ، يذكر أن عرض "صورة ماريا" يتناول مظاهر تعرض اغتصاب المرأة في الحروب،

ويعد آخر عروض المخرجة منار زين عرض "تغريبة بنت الزناتى"،من تأليف بكرى عبد الحميد، وهو نص مستوحى من السيرة الهلالية وسيقدم بشكل معاصر، وتدور أحداث العرض حول أبطال السيرة الهلالية "أبو زيد الهلالى، وسعده بنت الزناتى، الزناتى خليفة، ودياب ابن غانم" حيث يجسد الصراع بين شخصية دياب وسعدة التى سلمت مفاتيح تونس للهلايله ويقوم دياب بمطاردتها فتستنجد هى بأبطال السيرة الهلالية، لتبدأ أحداث العرض تتحول لحالة درامية مختلفة لنرى أحداث فلاش باك من السيرة الهلالية وكأنها بانوراما.