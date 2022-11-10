شكرا لقرائتكم خبر عن على السبع يشارك فى مهرجان القاهرة السينمائى بـ الفيلم القصير "من عمل الشيطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الشاب على السبع في الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة من خلال فيلم "من عمل الشيطان"، للمخرجة ديسيل مختجيان، الذي يناقش خلاله العديد من العناصر المتعلقة بصراع الهوية، عدم معرفة مكانك في حالة بطل الرواية.

وتدور أحداث العمل حول شابة تعود إلى القاهرة بعد 10 سنوات، لتنظم معرضا عن المصورين الأرمنيين الرائدين الذين سجلوا التاريخ المصري عبر الزمن، وخلال التحضيرات تدفعها الظروف لتدرك السبب الحقيقي خلف عودتها.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال علي السبع كانت في رمضان الماضي بمسلسلي "أحلام سعيدة" مع يسرا، و"المشوار" مع محمد رمضان.

بدأ علي السبع مشواره الفني الحقيقي في فيلم "راس السنة" مع المخرج محمد صقر، حيث قدم شخصية "مروان"، وشارك أيضا في مسلسل "لعبة نيوتن" مع المخرج تامر محسن، والنجمة منى زكي، حيث قدم شخصية "لوكا"، وفي مسلسل "قصر النيل" مع النجمة دينا الشربيني، في دور "لبيب"، كما شارك في فيلم "فرق خبرة" مع الفنان محمد الشرنوبي وهدى المفتي والمخرج شريف نجيب، والذي قدم خلاله شخصية "يوسف"، و فيلم "راس السنة" امام اياد نصارو شيرين رضا.







