شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصرى طبيب مصرى بالحرب العالمية الثانية فى SAS Rogue Heroes والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستكمل النجم أمير المصرى مشاركاته فى أعمال عالمية، حيث انطلق له المسلسل البريطانى SAS Rogue Heroes وعلى منصة BBC iPlayer، المسلسل مكوّن من 6 حلقات وتدور أحداثه خلال العرب العالمية الثانية.

مسلسل SAS Rogue Heroes مستوحى من أحداث حقيقية حدثت فى مصر، ويقوم أمير من خلاله بشخصية جمال وهو طبيب مصرى يعالج الجنود فى فترة الحرب العالمية الثانية، وقد حصد المسلسل ردود أفعال إيجابية فور إطلاقه، وتصدر تريند منصة BBC iPlayer، كما حصل على تقييم 7.9 على موقع تقييم الأفلام والمسلسلات IMDb.

ويشارك أمير فى بطولة المسلسل النجم ألفى آلن بطل مسلسل الشهير Game of Thrones والمرشح لجائزة برايم تايم، والنجم كونور سوينديلز الشهير بمسلسل Sex Education، والنجم جاك أوكونيل المرشح لجائزة بافتا اسكتلندا كأفضل ممثل، مسلسلSAS Rogue Heroes مستوحى من كتاب يحمل نفس الاسم للمؤلف البريطانى بن ماكنتاير، سيناريو ستيفن نايت، وإخراج توم شانكلاند.

كما انطلق هذا الأسبوع فى دور العرض السينمائية فيلم هاشتاج جوزني، أحدث البطولات السينمائية لأمير المصري، وتدور أحداث الفيلم حول فارس، الذى يقع فى حب لى لي، ولكنه يعجز عن إخبارها مشاعره بسبب تعويذة ما، ويُشارك أمير فى بطولة الفيلم النجوم مايان السيد، بيومى فؤاد، صابرين، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، محمد محمود، دينا، سامى مغاوري، والفيلم من تأليف محمد سمير مبروك ومن إخراج عصام نصار، ومن إنتاج شركات فايبريشن ستوديوز، تنوير، مجموعة الصور العربية، وسينرجي.

ومؤخرا عرض لأمير المصرى الموسم الخامس من المسلسل البريطانى الشهير The Crown، ليجسد شخصية رجل الأعمال المصرى محمد الفايد وهو فى مقتبل عمره.