شكرا لقرائتكم خبر عن رفع فيلم "حظك اليوم" من دور العرض بعد 4 أسابيع بسبب ضعف إيراداته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي عن رفع فيلم "حظك اليوم" من السينمات المختلفة بسبب ضعف الإيرادات التي حققها خلال الفترة الماضية، حيث لم يحقق الفيلم سوى 361 ألفا و727 جنيها خلال 4 أسابيع كاملة.

وتدور أحداث فيلم "حظك اليوم" حول 4 أصدقاء يتورطون فى مهمة لسرقة إحدى التحف النادرة مع عصابة لكنهم يمرون بالعديد من الأحداث الطريفة والكوميدية، ويحاولون استغلال الأمر لصالحهم، حتى تنكشف الكثير من الحقائق، وهو من بطولة كريم قاسم وهدى المفتى ومروان يونس وطه دسوقى ومحمد المولا وبسنت شوقى، ومن تأليف أحمد البيلى وإخراج أسامة عرابى.

وكانت الفنانة جيلان علاء وزوجها الفنان عز شهوان قدما الأغنية الدعائية للفيلم والتي حملت اسم "كله بفلوسي لوسى"، وهي من كلمات محمود فيصل وچيلان علاء، توزيع عز شهوان، ميكس وماستر أحمد طارق.

ويعرض في دور العرض السينمائية المختلفة الفترة الحالية أفلام: تحت تهديد السلاح للفنان حسن الرداد ومي عمر، فيلم "هاشتاج جوزنى" بطولة أمير المصري ومايان السيد، و"كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، فضل ونعمة لماجد الكدواني، وهند صبري، وفيلم "تسليم أهالي" للفنانة دنيا سمير غانم، فيلم "أشباح أوروبا" للفنانة هيفاء وهبي، فيلم "بحبك" للفنان تامر حسني، هنا الزاهد، فيلم "عمهم" للفنان محمد عادل إمام.