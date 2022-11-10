شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم "هاشتاج جوزنى" تتخطى مليون جنيه بعد 8 أيام من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "هاشتاج جوزني" أمس 80 ألفًا و827 جنيها في دور العرض السينمائية المختلفة، ليصل إجمالي ما حصده الفيلم خلال 8 أيام من طرحه مليون و34 ألفا و514 جنيها.

وتدورأحداث فيلم "هاشتاج جوزني" في إطار كوميدى رومانسى من خلال شخصية فارس (أمير المصرى) الذى يعيش قصة حب مع مايان السيد، ويواجهان العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها وإتمام الزواج في نهاية الأحداث، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين.

ويشارك في بطولة فيلم "هاشتاج جوزني" بجانب أمير المصرى ومايان السيد كل من، بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، سمي مغاوري، محمد محمود، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين.

وكان المطرب أحمد سعد، قد طرح أغنية جديدة بعنوان "ليه بدارى" من فيلم "هاشتاج جوزنى"، كلمات محمد البوغة، ألحان شريف إسماعيل وتوزيع عادل عايش.

يعرض في دور العرض السينمائية المختلفة خلال الفترة الحالية 9 أفلام أخرى بجوار فيلم "هاشتاج جوزني"، وهي: أفلام "تحت تهديد السلاح" لحسن الرداد، ومي عمر، وفيلم "فضل ونعمة" لماجد الكدواني وهند صبري، وفيلم "كيرة والجن" لكريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم "بحبك" لتامر حسني، وفيلم "عمهم" لمحمد عادل إمام، وفيلم "الهيبة" لتيم حسن، وفيلم "حظك اليوم" لكريم قاسم، وفيلم "تسليم أهالي" لدنيا سمير غانم، فضلا عن فيلم "أشباح أوروبا" لهيفاء وهبي.