شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عبد العليم.. تربع على عرش الدراما ونال جوائز سينمائية فى بدايه مشواره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد النجم الراحل ممدوح عبد العليم، ولد ممدوح عبد الحليم فى 10 نوفمبر عام 1956، وحصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، بدأ مشواره الفني وهو طفل في برامج الأطفال بالإذاعة والتلفزيون مع المخرجة إنعام محمد علي.

ثم قدمه المخرج نور الدمرداش وهو طفل صغير في مسلسل "الجنة العذراء" مع الفنانة كريمة مختار، وحمدى أحمد وأنور إسماعيل وعفاف شعيب وإخراج نور الدمرداش، وتم إنتاج المسلسل فى عام 1970، حيث شارك فى بطولة المسلسل حينما كان طفلا.

وبدأ مشواره في التمثيل فعليا عام 1980 وهو شاب في مسلسل "أصيلة" إلى جانب الفنانة كريمة مختار ثم توالت أعماله التليفزيونية، وفي عام 1983 اقتحم عالم السينما بفيلم "العذراء والشعر الأبيض".

احترف التمثيل منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضى، وذلك من خلال العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها (أصيلة، حب في الخريف، ليالي الحلمية)عام 1996 قدم واحدة من أبرز أعماله الدرامية من بوابة مسلسل (خالتي صفية والدير) فى العام التالى قدم مسلسل فى غاية الأهمية أيضاً وهو (جمهورية زفتى).

وبعدها بعام توالت نجاحات الكبيرة فى عالم الدراما من خلال مسلسل (الضوء الشارد) ليستمر على عرش الدراما المصرية طيلة ثلاثة سنوات بأعمال صارت علامات فى الدراما نجاحه فى الدراما لم يؤثر على السينما، فقدم أفلام مهمة مثل "بطل من ورق"، "العذراء والشعر الأبيض".

حصل ممدوح عبد العليم على العديد من الجوائز، حيث حصل على جائزة أفضل وجه جديد عن فيلم "قهوة المواردى"، وعلى جائزة البطولة المطلقة فى فيلم "الخادمة" من مهرجان الإسكندرية، وعلى جائزة أخرى عن فيلم "العذراء والشعر الأبيض".

تزوج من الإعلامية شافكى المنيرى، وتوفى فى مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2016م أثناء ممارسته للتمارين الرياضية فى صالة جيم حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها للمستشفى ووافته المنية هناك.