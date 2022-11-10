رنا سماحة تتعرض لوعكة صحية.. وزوجها ينشر صورة من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تعرضت الفنانة رنا سماحة لوعكة صحية نقلت على إثرها للمستشفى، حسبما أعلن زوجها سامر أبو طالب عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الخاص على موقع تبادل الصور "إنستجرام".

ونشر "أبو طالب" صورة لزوجته الفنانة رنا سماحة بالمستشفى، وعلق: "ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبتي، أجر وعافية إن شاء الله يا روح قلبي".

شاركت الفنانة رنا سماحة في فيلم "خرجوا ولم يعودوا".

فيلم "خرجوا ولم يعودوا" بطولة، دينا محسن "ويزو"، حسني شتا، مصطفى أبو سريع، وصولا عمر، وطاهر أبو ليلة، وضياء الميرغني وخالد عليش، ورنا سماحة.