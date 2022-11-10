"مش بتكبري".. نرمين الفقي تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها صورا من كواليس مسلسل "بعد النهاية"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت نرمين الفقي على الصور: "يا مساء الخير والسعادة، على كل الناس أصحاب القلوب الجميلة، من كواليس المسلسل بسلم عليكم جميعا"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "جميلة الجميلات"، وعلق آخر: "مش بتكبري".

يذكر أن الفنانة نرمين الفقي أعلنت تعاقدها على المشاركة في مسلسل "بعد النهاية" وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وكتبت نرمين الفقي: "دعواتكم بالتوفيق والنجاح لأسرة مسلسل بعد النهاية".

مسلسل "بعد النهاية" إنتاج محمد إبراهيم، تأليف فداء الشندويلي، محمد إبراهيم، شيماء سامي، إخراج وائل فهمي عبدالحميد.

آخر أعمال نرمين الفقي، مسلسل "الكبير أوي 6" الذي عُرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني 2022، وظهرت فيه كضيف شرف.

"الكبير أوي 6" تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، حسين أبو حجاج، ورحمة أحمد وغيرهم.