محمد هنيدي يسخر من نظام تويتر الجديد لتوثيق العلامة الزرقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان محمد هنيدي، بشكل ساخر على النظام الجديد الذي قرر "تويتر" اتباعه تجاه الحسابات والصفحات الموثقة بالعلامة الزرقاء.

وكتب هنيدي، عبر حسابه على تويتر: "دلوقتي بعد ما تويتر كله بقي موثق وأزرق في أزرق.. نشيل العلامة بقى ونبقى إحنا المميزين".

وكشفت Esther Crawford المسؤولة التنفيذية بتويتر عن تفاصيل حول الطريقة التي سيعمل بها نظام التحقق الجديد للشبكة الاجتماعية، بعد استحواذ إيلون ماسك عليها، حيث قالت إن بعض الحسابات التي تم التحقق منها في الأصل ستظهر قريبًا علامة "رسمية" مع علامة توثيق باللون الأسود، في حين أن أي مستخدم يدفع 7.99 دولارًا شهريًا مقابل تويتر Blue، منتج اشتراك الشركة، سيظهر علامة التوثيق باللون الأزرق، لكن لم تحدد ما الذي يتطلبه الأمر للحصول على الوضع "الرسمي".

وانتقد ماسك، الذي يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي والمدير الوحيد في تويتر، نظام التحقق الأصلي في الشركة، والذي يعطي علامة توثيق زرقاء أو تحققًا للمستخدمين البارزين الذين من المحتمل أن ينتحل ممثلون سيئون هويتهم، بحسب موقع CNBC.

وكانت العلامات الزرقاء في الأصل موجهة للتحقق من هوية المسؤولين الحكوميين والسياسيين والمشاهير وبعض الصحفيين والمديرين التنفيذيين والمهنيين الطبيين والمنظمات التي تحققت الشركة من هويتها، كما استفاد ماسك نفسه من الحصول على علامة التحقق من تويتر.

وحددت Crawford أن الاشتراك في تويتر Blue والحصول على علامة التوثيق الزرقاء من الشركة لن يتطلب التحقق من الهوية بعد الآن، حيث قالت في تغريدة لها: "لقد سأل الكثير من الأشخاص عن كيفية قدرتك على التمييز بين مشتركي تويترBlue بعلامات اختيار زرقاء والحسابات التي تم التحقق منها على أنها رسمية، وهذا هو السبب في أننا نقدم التصنيف "رسمي "لتحديد الحسابات عند إطلاقنا".

وتابعت "لا يتضمن تويتر Blue الجديد التحقق من الهوية - إنه اشتراك مدفوع الاشتراك يقدم علامة اختيار زرقاء وإمكانية الوصول إلى ميزات محددة، وسنستمر في تجربة طرق للتمييز بين أنواع الحسابات ".

وأَضافت "لن تحصل جميع الحسابات التي تم التحقق منها مسبقًا على التصنيف" رسمي "والتسمية غير متاحة للشراء. وكتبت أن الحسابات التي ستتسلمها تشمل الحسابات الحكومية والشركات التجارية وشركاء الأعمال ووسائل الإعلام الكبرى والناشرين وبعض الشخصيات العامة.

على جانب آخر، بدأ محمد هنيدي مؤخرًا تصوير أحدث أفلامه السينمائية "د. نبيل الجميل" ويشاركه البطولة نور ومحمد سلام ورحمة أحمد ومحمد ثروت ومحمود حافظ وحجاج عبدالعظيم وأحمد فؤاد سليم وضياء المرغني ومحمد الصاوي ومادلين طبر، ومن تأليف أمين جمال، محمد محرز، إخراج خالد مرعي.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدي، بطولة فيلم "الإنس والنمس" إخراج شريف عرفة، وشاركه البطولة منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، دنيا ماهر، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، وغيرهم.