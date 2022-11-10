خاص| أول تعليق من محمد الشرنوبي على انتقاد وصفه للآذان في تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

علق الفنان محمد الشرنوبي، على الانتقادات التي وجهت إليه من وصف الآذان في جامع السلطان بإسطنبول بأنه "مرعب".

وقال الشرنوبي، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "كان قصدي إن الموضوع مرعب من الجمال، مش مرعب مخيف يعني، بالمعني الحرفي للكلمة، ومن كتر جماله هو مرعب، تفسير الفيديو غريب جدًا، رغم أن الموضوع باين وواضح وضوح الشمس، فيه جامعين بيردوا على بعض والاتنين بيعلوا على بعض وبيعملوا أذان صوته حلو".

وتابع: "حتى وأنا بقول الآذان بأذنه زي ما هم بيأذنوه، صوتهم كويس، إيه المرعب في كده؟، في منطقة السلطان أحمد في جامعين قصاد بعض، ده بيقول الله أكبر والتاني بيرد عليه الله أكبر، الجامعين بيردوا على بعض، فبيقولوا أذان ممتع جدًا".

وأضاف: "يا ريت طبعا في مصر يبقى في أذان موحد، لإن في ناس صوتها مش بيكون أحسن حاجة، وأنا جات عليا فترة، كنت عايش في بيت كان تحته زاوية، والراجل اللي بيأذن كان صوته وحش جدًا ومزعج جدا، وفكرة الأذان الموحد بيريح كل الناس من إن فيه مؤذن صوته مش حلو".

يذكر أن، الفنان محمد الشرنوبي شارك مقطع فيديو عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الخاص على "إنستجرام"، وظهر بالفيديو وهو يُقلد طريقة رفع الآذان في تركيا، كاشفا أن المساجد ترد على بعضها، وتختار المقام بناء على من بدأ الآذان مبكرا، ووصفها بـ"حاجة رعب".