صبري عبدالمنعم عن الابتلاءات التي تعرض لها: "شخص تنبأ بها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الفنان صبري عبدالمنعم، إن نصيبه من الصبر هو تعرضه للابتلاءات الكثيرة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هذه الابتلاءات هي رسالة من الخالق لكي يظهر لعباده آياته في الأرض.

وتابع "عبدالمنعم"، ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "cbc"، أنه تعرض للإصابة بالحمى عام 1956، إذ تذكر هذه الإصابة منذ 4 أيام في عنبر 4 بمستشفى العباسية.

وأكد صبري عبدالمنعم، أن هناك شخصًا يُدعى "إبراهيم"، تنبأ له بكل الابتلاءات التي تعرض لها وحدثت بالفعل.

وأضاف، أن الشخص الذي يدعى "إبراهيم"، تنبأ له إصابته بمرض "الكانسر" و"تعب الصدر" الذي تعرض لهما.

وحل الفنان صبري عبد المنعم ضيفا في برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا مع ابنته الفنانة الشابة مريم والتي تحدثت عن بدايتها في عالم الفن واكتشاف موهبتها في الغناء ، وهو ما قدمته عبر أغنية "يا شمس يامنورة غيبي" وغيرها من الأغاني التي أهدتها إلى والدها .