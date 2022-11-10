أول تعليق من حسن شاكوش على غنائه في كأس العالم قطر 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق مغني المهرجانات حسن شاكوش، على مشاركته في حفل غنائي ضمن الفعاليات الفنية ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وكتب شاكوش، عبر حسابه على إنستجرام: "ألف حمد وشكر ليك يا رب.. الحمد لله يا رب.. حلمي بيتحقق، الحمد لله".

وكانت الصفحة الرسمية لموقع "فيفا"، أعلنت عن مشاركة "شاكوش"، في المهرجان الغنائي المقام على هامش بطولة كأس العالم، وكتبت عنه: "حسن شاكوش هو مغني مصري اشتهر بأغانيه التي تعكس جوانب من الحياة في العالم العربي وطموحات أبنائه، ولكن بإيقاعات موسيقية شعبية، وحقق انتشاراً كبيراً بأغنيتيه مهرجان بنت الجيران وحبيبتي".

وأضافت الصفحة: "نشأ الفنان في محافظة الجيزة حيث اكتشف شغفه بالغناء في الشارع الذي يحفل بالكثير من الأصوات والأنماط الموسيقية. أما أغنيته المصورة (حبيبتي) فقد حققت 100 مليون مشاهدة خلال عام 2021، وتوسعت قاعدة متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي التي يتواصل فيها مع المعجبين وينشر تحديثات من حياته وأعماله، إذ يتابعه أكثر من 6 مليون شخص عبر فيسبوك وحده".

حسن شاكوش، يشارك في المهرجان، مع الفريق الغنائي، ميامي، ومنسق الأغاني العالمي أصيل، وجوليا مارلي "نجل أسطورة موسيقى الريجي بوب مارلي"، وفريق "ميراث" التونسي.