دنيا سمير غانم: "حلمي بيتحقق وبحس إن بابي ومامي بيبصولي بحب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

استعادت النجمة دنيا سمير غانم، ذكرياتها في الصغر مع والديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز بمسرحية "فارس وبني خيبان" وربطتها بعملها المسرحي الجديد "آنستونا".

ونشرت دنيا، صورتين لها الأولى أثناء وقوفها على المسرح بجانب والديها وهي تحيي الجمهور، والثانية أثناء وقوفها بمسرحيتها الجديدة وهي تحيي جمهورها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الصورة دي من مسرحية (فارس وبني خيبان)، وكان عندي وقتها سنة واحدة بس ومعرفش ليه كنت بحب أطلع جنب بابي ومامي على المسرح في وقت تحية الجمهور، بس لما كبرت عرفت".

وتابعت: "الصورة التانية من تحيتي للجمهور العظيم (أهلي) في مسرحية (آنستونا) اللي بتتعرض دلوقتي وأنا في وسط كل النجوم وصناع العمل اللي متشرفة بوجودي معاهم".

وأضافت: "الصورة دي فيها حلمي بيتحقق واللحظة دي هي أكتر لحظة بحس فيها كل يوم إن بابي ومامي واقفين جنبي وبيبصولي بحب وفرحانين بيا وبعمل أقصى ما عندي من مجهود عشان بس الناس تصقفلي وأحس بيهم حواليا..بابي ومامي بحبكوا أوي، ربنا يرحمكم يا رب".

وتجسد دنيا سمير غانم بمسرحية "أنستونا" دور مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة، فيما يجسد بيومي فؤاد دور مايسترو يقوم باكتشاف موهبتها وتمهيد طريق النجومية لها.

وتضم المسرحية العديد من الاستعراضات، التي تُغني خلالها "دنيا" عدة أغاني تتماشى مع سياق القصة الذي تعود فيها لزمن الاستعراضات الجميل، والاستعراضات من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى.

المسرحية تضم 5 أغانٍ، تقدمها دنيا سمير غانم، من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع النابلسي، وأحمد وحيد كينج، وألحان عمرو مصطفى.

"أنستونا" التجربة الأولى لدنيا سمير غانم على خشبة المسرح، وهي بطولة دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال.