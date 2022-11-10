"أجدع راجل في مصر".. ساندي تنشر صورة مع مدير أعمال شيرين عبدالوهاب السابق وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ساندي جمهورها ومتابعيها صورة رفقة ميمي فؤاد مدير الفنان شيرين عبدالوهاب السابق، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة ساندي على الصورة: "أجدع راجل في مصر بجد"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "أحلى ميمي"، وعلق آخر: "طبعا ده حبيب الكل".

يذكر أن ميمي، أعلن في تصريحات صحفية، انفصاله عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد تعذر تواصله معها عقب خروجها من المستشفى، مشيرا إلى أنه يقوم بذلك بهدف رفع الحرج عنها.

مصدر مقرب من الفنانة شيرين عبدالوهاب، في تصريح لـ"الخليج 365"، قال: "الانفصال تم منذ حوالي شهر، وقبل دخول الفنانة المستشفى، بسبب خلافات نشأت بين الطرفين".

شيرين عبدالوهاب، كانت قد أعلنت في أغسطس الماضي، عودتها للتعاون مع مدير أعمالها ميمي فؤاد، بعد حوالي عام من تولي المنتجة سارة الطباخ، إدارة أعمالها، وقامت المطربة بنشر صورة عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، تجمعها مع مدير أعمالها الحالي، وكتبت: "مع مدير أعمالي ميمي فؤاد اجدع راجل في مصر".

ياسر قنطوش "محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب"، حرص على الرد على مزاعم مدير أعمالها السابق ميمي فؤاد، حسب قوله، بشأن تفاصيل انفصاله عن الفنانة، بدعوى فشله بالتواصل معها.

قنطوش، في بيان نشره عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "نقلا عن الفنانة شيرين عبدالوهاب ورغبةً منها لبيان الحقيقة كاملة للرأي العام، وتفنيد لما ورد من شائعات وأخبار على لسان مدير أعمالها السابق المدعو ميمي فؤاد، الذي تم إنهاء عمله من جانب الفنانة لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة".

وتابع: "فإن الفنانة تعلن وتؤكد أن كل هذه الأخبار المتداولة مجرد شائعات مغرضة ولا أساس لها من الصحة وأنها تعرضت لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها المدعو محمد عبدالوهاب، وبعض المقربين لها، حيث قام شقيقها بضربها وسحلها، مستخدما سلاحًا في مواجهتها لإرهابها وترويعها، مع مجموعة من الأشخاص أصدقائه، وذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة، حيث وجهت الفنانة له اتهام صريح بذلك بالإضافة لاتخاذ إجراءات قانونية تجاهه عن واقعة السب والقذف التي ذكرت على لسانه مع الإعلامي عمرو أديب".

وأضاف: "وتعلن الفنانة أنها لن تتوانى لحظة عن مقاضاة أي شخص كائنا من كان يسىء لها أو لسمعتها، وأنها كلها ثقة في النيابة العامة والقضاء المصري في استعادة حقوقها، وما تعرضت له من مؤامرة مغلفة بدافع الإخوة والشفقة، وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة حيث أن هناك تقارير طبية في تحقيقات النيابة العامة تثبت صحة أقوالها، وأنها في هذه الفترة الحالية متفرغة تماماً لأعمالها الفنية تاركه أمور التقاضي لمكتبنا بشأن متابعتها ومتابعة الإجراءات القانونية".

واختتم: "وأخيراً تؤكد الفنانة بأنها خرجت من المستشفى بصحبة محاميها الخاص استقلت معه سيارته، وتوجهت إلى منزلها ولا صحة لما يتم تداوله خلاف ذلك".