رمضان 2023.. هل تجسد روجينا شخصية الحاجة صيصة في "ستهم"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت قناة النهار البرومو الأول لمسلسل "ستهم" الذي تقوم ببطولته الفنانة روجينا، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2023، وهو أول برومو يتم الإعلان عنه من مسلسلات رمضان 2023، كما يعد أول مشاركة للشيخ ياسين التهامي في عمل فني.

وتجسد روجينا خلال مسلسل "ستهم" شخصية امرأة في زي رجل صعيدي، حيث ظهرت وهي ترتدي الجلباب الصعيدي وتضع العمة فوق رأسها ليبدو مظهرها كرجل وليس امرأة.

واقتبس صناع المسلسل جزء من خطاب الرئيس وهو يتحدث عن سيدة صعيدية، في أحد خطاباته ليبدأوا به برومو العمل، حيث ظهرت روجينا بعد ذلك وهي ترتدي الجلباب الصعيدي وتضع العمة فوق رأسها ليبدو مظهرها كرجل وليس امرأة.

وكان الرئيس السيسي، قد تحدث عن سيدة صعيدية عاشت معاناة بارتداءها الجلباب الصعيدي، في أحد خطاباته مشيداً بها وبعطائها اللا محدود، حيث عاشت 40 عاماً وسط قريتها في الأقصر بجنوب مصر على أنها رجل، تعمل وتطعم أطفالها وتربيهم، موجهاً لها التحية والاحترام لها.

المسلسل من بطولة روجينا وتأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن المنتظر عرض المسلسل على قناة النهار في رمضان 2023.

ويعد مسلسل "ستهم" التعاون الثاني الذي يجمع روجينا بالمخرج رؤوف عبدالعزيز بمسلسل "انحراف"، والذي حقق نجاحا كبيرا خلال السباق الرمضاني الماضي.

ويشهد مسلسل ستهم، التجربة الدرامية الأولى، لشيخ المداحين، ياسين التهامي، والذي سيبدأ تصوير مشاهده خلال الفترة المقبلة.