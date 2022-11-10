شيري عادل تنشر صورا التقطها زوجها طارق صبري.. والجمهور يُعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة شيري عادل، الأنظار إليها في أحدث صور قام بتصويرها زوجها الفنان طارق صبري.

ونشرت شيري، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وعلق طارق صبري زوج شيري عادل على الصور، قائلا: "مين مصور الصور الحلوة دي؟". لترد عليه شيري، قائلة: "أنت".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "العروسة بتاعتنا"، "العروسة الجميلة"، "شيكولاتة السينما المصرية الجميلة شيري"، "قمر ألف مبروك"، "العروسة الحلوة".

واحتفل الفنان طارق صبري بعقد قرانه على الفنانة شيري عادل، يوم 28 أكتوبر الماضي، في حفل اقتصر على أقارب العروسين فقط.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيري عادل الفنية التي شاركت فيها، مسلسل "أيام" عام 2021، وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، ومن بطولة حورية فرغلي، شيري عادل، رياض الخولي، أحمد صفوت، سلوى خطاب، محمود حجازي، ندا موسى، وحجاج عبد العظيم وغيرهم.

بينما كانت آخر أعمال الفنان طارق صبري، التي شارك فيها مسلسل "الاختيار 2" عام 2021 والذي تناول بطولات رجال الشرطة المصرية.