ياسين التهامي يشارك في "ستهم" بطولة روجينا برمضان 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

يشارك المنشد الديني ياسين التهامي في مسلسل "ستهم" بطولة الفنانة روحينا الذي تقرر مشاركته في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2023.

ونٌشر برومو دعائي لـ "ستهم" على الصفحة الرسمية لقناة "النهار": "لأول مرة الشيخ ياسين التهامي في ستهم على النهار في رمضان 2023، ستهم، مستلهم من نساء في مجتمعنا".

يذكر أن الفنانة روجينا كشفت عن خوضها المنافسة في دراما رمضان 2023، مع المخرج رؤوف عبدالعزيز بعد تعاونهما في رمضان 2022، بمسلسل انحراف.

وشاركت روجينا جمهورها صورة بوستر مسلسل "ستهم" الذي تنافس به في رمضان 2023، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

وعلقت قائلةً: الحمد والشكر لله.. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح في مسلسل ستهم 2023، ببركة حرمك ارزقنا التيسير والنجاح، رائعة المؤلف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز.