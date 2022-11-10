سقوط حجارة على سيارة أحمد خالد أمين: "الحمد لله مجاتش على بني آدم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف المخرج أحمد خالد أمين عن سقوط حجارة ومواد بناء على سيارته، أثناء وقوفها في أحد شوارع وسط البلد.

ونشر أمين الصور عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، معلقا "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله انها مجاتش علي بني آدم.. شارع هدي شعراوي وسط البلد".

جدير بالذكر أن أحمد خالد أمين ينتظر عرض مسلسله "العيلة دي" قريبا على قناة DMC، بطولة وفاء عامر، إسلام إبراهيم، غادة طلعت، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلي، محمد ثروت، يوسف عثمان، مؤمن هشام، فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي.