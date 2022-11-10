ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بجلسة تصوير..والجمهور يُعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة ليلى أحمد زاهر، الأنظار إليها في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

ونشرت ليلى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا يمكن تجاوز هذه النظرة، شكر خاص لفريقي الرائع".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "إيه القمر ده"، "قمر"، "ما شاء الله"، "قمر يا لولي"، "يجنن".

وتنتظر ليلى أحمد زاهر، طرح فيلمها السينمائي الجديد "مطرح مطروح" بدور العرض السينمائي، والذي يخوض بطولته النجم محمود حميدة، والفنانة شيماء سيف وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال ليلى أحمد زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" الجزء الثاني، وخاض بطولته هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، سليمان عيد، دنيا ماهر، في بيتنا روبوت، تأليف عمرو وهبة، إخراج أسامة عرابي.