موعد طرح "غزالي" أحدث أغاني محمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

انتهى الفنان محمد منير، من وضع اللمسات النهائية على أحدث أغانيه، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى.

الكينج، قام بتسجيل الأغنية في استديو مهندس الصوت محمود صبري، وهي بعنوان "غزالي"، ومن المقرر طرحها خلال شهر ديسمبر المقبل.

الفنان محمد منير، كان من المقرر أن يقوم بإحياء حفلا غنائيا، في "أليكس ارينا جويل فيستيفال"، بمنطقة سيدى جابر فى الإسكندرية، مساء اليوم الخميس 10 نوفمبر، قبل أن يتم تأجيله إلى 2 ديسمبر المقبل.

الشركة المنظمة أصدرت بيانا صحفيا، جاء فيه : "حرصاً وحفاظاً على أمن وسلامة جمهورنا العظيم وبناءً على رغبة الجميع أن يكون الحفل يوم الجمعة ٢ ديسمبر وحرصا منا على إقامة حفل تاريخي أسطوري آخر للكينج محمد منير، والفنان الأردني عزيز مرقة بالإسكندرية، والمطرب أحمد فريد بعد نجاح أغنيته (لو جاي في رجوع)، التي حققت ما يزيد عن 31 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب".

وتابع قائلا: "قررنا الآتي تغيير موعد الحفل ليقام يوم الجمعة ٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ونعدكم بتقديم حفل للتاريخ وتقديم الكثير من المفاجآت الأيام القادمة، وغايتنا دائماً إسعاد جمهورنا ولا نتمنى أبدا غير ذلك".

منير، يقدم الحفل بمصاحبة فرقته الموسيقية بقيادة الموسيقار فتحى سلامة "الحائز على جائزة جرامي العالمية"، والذي تولى توزيع العديد من الأغاني للفنان محمد منير، يقود فرقة تضم، هشام جلال "كيبورد"، وعازف الدرامز حازم عبدالقادر، ونور عاشور "ساكسفون"، واندريا "باص جيتار"، واوسو "ليد جيتار"، وطارق الجنايني "ترومبيت"، وهشام عصام "عود"، وأشرف سعدان، ومحمد زتونة، وأحمد رزة، ورضا حنكش "إيقاعات"، وأحمد سعيد، وسامي هنداوي، وأحمد محمود أبا اليزيد، ولوبا "كورال"، ونادر محمد "المدير الفني للفرقة" ومهندسي الصوت عصام السحرتي، ومحمد فراج.