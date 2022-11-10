صبري عبدالمنعم يكشف عن مهنته قبل التحاقه بالفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الفنان صبري عبد المنعم، تفاصيل مسيرته المهنية، قبيل عمله بمجال الفن، موضحًا أنه عمل بمصنع غزل ونسيج وعامل في بنزينه

وقال عبدالمنعم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة cbc ، وتقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وإيمان عز الدين وهبه الأباصيري، أنه أثناء دراسة الثانوية العامة عمل في مصنع غزل ونسيج سنة 1985، ثم تقدم بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد السينما ورسب بالاختبارات عامين، ولم يكن يعرف وقتها ماذا يفعل لكي ينجح، معربًا عن سعادته بتلك التجارب والتي زادت من خبراته في الحياة.

وأضاف: "عملت مع هواة، وعملت مساعد مخرج أيضًا، وأخرجت العديد من الروايات في الشركات والجامعة، مشيرًا إلى إنه يحب الإخراج والتمثيل معًا.

وحل الفنان صبري عبد المنعم ضيفا في برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا مع ابنته الفنانة الشابة مريم والتي تحدثت عن بدايتها في عالم الفن واكتشاف موهبتها في الغناء ، وهو ما قدمته عبر أغنية "يا شمس يامنورة غيبي" وغيرها من الأغاني التي أهدتها إلى والدها .