مصمم الصوت محمد صلاح يشارك بأربعة أفلام في "القاهرة السينمائي الدولي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك مصمم الصوت محمد صلاح بأربعة أفلام في فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والتي ستنطلق يوم 13 وحتى يوم 22 نوفمبر الجاري، حيث يشارك بالفيلم الروائي الطويل "19 ب"، والفيلمين القصيرين "صاحبتي" و "ماما"، و الفيلم الوثائقي "نور على نور".

وينافس صلاح بفيلم "19 ب" في المسابقة الدولية للأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة، والذي سيعرض لأول مرة عالميا خلال المهرجان، والفيلم من بطولة سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، ومن كتابة وإخراج أحمد عبدالله السيد، وإنتاج فيلم كلينك، ويدور الفيلم حول حارس عقار يعيش وحيدًا وشبه منعزل في الفيلا المهجورة التي يحرسها، لكن مواجهة لاحقة تجمعه مع شخص آخر في الشارع المقابل لشارعه تجبره على تغيير نمط حياته بالكامل.

ويشارك صلاح بمسابقة الأفلام القصيرة في المهرجان بفيلمين قصيرين وهما فيلم "صاحبتي"، الذي شارك مؤخرًا في مسابقة آفاق للأفلام القصيرة بالدورة الـ 79 من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما والرومانسية ومدة عرضه 17 دقيقة، ويقوم ببطولته إلهام صفى الدين، ومارك حجار وفاضل الجارحي وسونيا فريد، والفيلم من كتابة كوثر يونس وأحمد عصام السيد، ومن إخراج كوثر يونس، وأيضًا الفيلم القصير "ماما" للمخرج ناجي إسماعيل، ويتناول الفيلم قصة واقعية حول حياة فتاة وشقيقها الطفل مع جثة أمهما في منزلهما لفترة طويلة جدا دون أن يلحظ أحد وأسباب ذلك.

كما يشارك في مسابقة أسبوع النقاد بالفيلم الوثائقي "نور على نور" الذي يعد من إنتاج مصري دنماركي، وحظي بعرضه الأول ضمن فعاليات مهرجان كوبنهاجن الدولي للأفلام الوثائقية، والذي يعد الأبرز، والأكثر أهمية ضمن المهرجانات المتخصصة في الافلام الوثائقية.

ومؤخراً شارك محمد صلاح بالفيلم القصير Sanftes Blech: The Trombone That Saved Me في مسابقة الأفلام القصيرة ضمن فعاليات أيام قرطاج السينمائية في دورته 33.

محمد صلاح هو مصمم صوت وميكساچ عمل على العديد من المسلسلات الشهيرة مثل مسلسل ألف ليلة وليلة (2015)، الأب الروحي 2 (2018)، مسلسل الشارع اللي ورانا (2018)، حدوتة مرة (2019)، بـ 100 وش (2020)، نمرة اتنين (2020)، لعبة نيوتن (2021)، ضد الكسر (2021)، وفي عام 2022 شارك في مسلسل ملف سري الذي نافس في الموسم الرمضاني، ومسلسل نقل عام، بالإضافة لمسلسل خارج السيطرة الذي عرض على منصة شاهد VIP.