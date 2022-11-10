محمد الترك لدنيا بطمة وعائلتها: “الله يحرم لكم العزيز عليكم”

كتب امير فتحي في الخميس 10 نوفمبر 2022 05:57 مساءً - شن المنتج البحريني محمد الترك هجوما على زوجته السابقة الفنانة المغربية دنيا بطمة وعائلتها، والذي ألمح من خلاله إلى أنه لا يتمكن من رؤية بناته منها .
نشر محمد الترك من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” صورة تجمعه ببناته (ليلى روز وغزل) من طليقته دنيا بطمة .
وكتب في تعليقه عليها: “حرمتوني هالضحة، الله يحرم لكم العزيز عليكم .. حسبي الله ونعم الوكيل ووكلت أمري لله، ابي بناتي” .
وكان المنتج البحريني قد أكد في تصريحات سابقة على أنه لن يتخلّى أبداً عن أولاده من زوجته الأولى منى السابر، والثانية دنيا بطمة، مشدداً على أنه سيجمع شمل أسرته في أقرب وقت .
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