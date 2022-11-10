صورة نادرة تجمع نجمين شقيقين من أهم نجوم السينما المصرية في الوقت الحالي.. هل عرفتهما؟

كتب امير فتحي في الخميس 10 نوفمبر 2022 05:57 مساءً - دائما ما يحرص الجمهور على متابعه نجومه وأدق تفاصيل حياتهم الخاصة، ولذلك ينشر بعض النجوم صور نادرة لهم من طفولتهم لكي يشاركوا الجمهور التعليقات الطريفة ومعرفة رأيهم في تغير شكلهم

أنهما الفنانان كريم فهمي وأحمد فهمي، حيث أحتفل الأول بعيد ميلاد شقيقه الأكبر، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام“،

وشارك كريم متابعيه بصورتين تجمع بشقيقه أحمد فهمى الصورة الأولى، وهما فى سن الطفولة والصورة الثانية بعدما كبر الاثنان وأصبحا فى سن الشباب.

وكتب كريم على الصورة، قائلا: كل سنه وانت طيب يا مستر اكس و يارب نفضل في ضهر بعض طول العمر و تفضل ناجح و مكسر الدنيا اكتر و اكتر ❤️❤️”، وانهالت التعليقات المهنئه من قبل متابعيه الذين يتمنون عيد ميلاد سعيد لشقيقه.

ليرد أحمد فهمي على تهنئة شقيقه كريم: “نجمي المفضل وأخويا الصغير الكبير، ربنا يخليك ليا وميحرمنيش منك”.

طفولة أحمد وكريم فهمي:

وكان النجمان الشقيقان أحمد وكريم فهمي قد أعترفا بأسرار كثيرة عن شقاوتهما في أيام الطفولة واعترفا أن والدهما أصـيب بأزمة قلبية جراء تصرفاتهما، بل وقام بطرد أحمد من المنزل لمدة أسبوع بسبب فاتورة التلفون المنزلي، وخناقتهما معا.

وقدم الشقيقان فاصلاً من البهجة والمرح، كما تبادل أحمد وكريم كشف الحكايات المضحكة بينهما، منها تقبيل كريم لصديقة أحمد عندما كانا صغاراً، وهي الحكاية التي كشفها كريم وبررها بأنه كان يعتبر كل شيء لأخيه كأنه له تماماً!

هنا الزاهد تحتفل بميلاد أحمد فهمي

كما احتفلت الفنانة هنا الزاهد بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد فهمي، وشاركت جمهورها بفيديو يجمعهما من إحدى السفريات.

وكتبت هنا تعليقا على الفيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستجرام”:” عيد ميلاد سعيد لنصفي الثاني، ربنا يبارك فيك، واتمنى مغامرات تانية كتير”.

أحمد فهمي يعيش حالة من النشاط الفني بمسلسلين وفيلم

وعلى الصعيد الفني، يواصل الفنان أحمد فهمي التحضيرات مؤخرًا لتصوير مسلسل السفاح، من إخراج هادي الباجوري.

كما يعكف أحمد فهمي على إنهاء تحضيرات السفاح للبدء في تصوير مسلسل سر السلطان الذي يضم عددا كبيرا من النجوم أبرزهم أحمد فهمي، عائشة بن أحمد، هالة صدقي، خالد أنور، وآخرين، والعمل من إخراج خالد يوسف، وإنتاج سينرجي.

كما قام أحمد فهمي بتصوير فيلم مستر أكس والتي تشارك فيه زوجته هنا الزاهد وتم انتهاء تصويره منذ ايام.

ويضم فيلم مستر إكس العديد من النجوم ومنهم أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وأمير شاهين، ومن إنتاج أحمد السبكي وإخراج أحمد رشيد.

العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، سيناريو وحوار أحمد عبد الوهاب وأمجد الشرقاوي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسي.

أحمد فهمي وفيلم بوشكاش :

كشف الفنان أحمد فهمي عن أهم الأفلام التي قام بكتابتها، وهو فيلم “بوشكاش”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب أحمد فهمي في تويتة له: “من أهم الأفلام اللي كتبتها وببقى مبسوط طول الوقت ان الكوميديا اللي فيه لسه مكملة مع الناس لحد دلوقتي رغم ان الفيلم من 14 سنة ومن اهم التجارب ليا مع نجم كبير زي محمد سعد”.

أبطال السفاح :

ويشارك فهمي في “السفاح” كلًا من باسم سمرة، وركين سعد، وهو من إخراج هادي الباجوري. وينتمي نوعية المسلسل لأعمال الإثارة والغموض، والتي مستوحاه من قصص واقعية وحقيقة، ويتحدث عن قضية “سفاح الجيزة” الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام مؤجلًا، والذي أنتشرت قصته في الصحافة المصرية.

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