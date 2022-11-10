كتب امير فتحي في الخميس 10 نوفمبر 2022 05:57 مساءً - شاركت الفنانة شيري عادل متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور الفيديوهات “انستجرام” بمجموعة من الصور في أحدث ظهور لها منذ إعلان زواجها من الفنان طارق صبري .
ظهرت شيري عادل في الصور خلال تواجدها في أحد الفنادق بإطلالة كاجوال مرتدية فستان (أوف شولدر) وجالسة على أريكة .
واكتفت بوضع قلب باللون الأبيض في تعليقها على الصور .. بينما كتب زوجها طارق صبري تعليق ألمح من خلاله إلى أنه هو من التقطها لها فقال: “مين مصور الصور الحلوة دي؟ ” .
يذكر أن الفنانة شيري عادل كانت قد احتفلت بعقد قرآنها على الفنان طارق صبري في 27 أكتوبر الماضي في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين .
كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لشيري عادل بعد زواجها من طارق صبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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