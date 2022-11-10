أول ظهور لشيري عادل بعد زواجها من طارق صبري

كتب امير فتحي في الخميس 10 نوفمبر 2022 05:57 مساءً - شاركت الفنانة شيري عادل متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور الفيديوهات “انستجرام” بمجموعة من الصور في أحدث ظهور لها منذ إعلان زواجها من الفنان طارق صبري .

ظهرت شيري عادل في الصور خلال تواجدها في أحد الفنادق بإطلالة كاجوال مرتدية فستان (أوف شولدر) وجالسة على أريكة .

واكتفت بوضع قلب باللون الأبيض في تعليقها على الصور .. بينما كتب زوجها طارق صبري تعليق ألمح من خلاله إلى أنه هو من التقطها لها فقال: “مين مصور الصور الحلوة دي؟ ” .

يذكر أن الفنانة شيري عادل كانت قد احتفلت بعقد قرآنها على الفنان طارق صبري في 27 أكتوبر الماضي في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين .