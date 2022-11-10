شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يفجر مفاجأة بوجود خائن داخل صفوف نادي روما من اللاعبين! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن الفريق يوجد به خائن من اللاعبين فى الفترة الحالية، وهو السبب الرئيسي فى تراجع نتائج الفريق فى المباريات الأخيرة، على الرغم من الإنطلاقة الرائعة للفريق فى بداية الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وواصل أن لديه 16 لاعبًا يعتمد عليهم بصورة كبيرة، كان سعيد بموقف 15 لاعبًا منهم، واصفًا اللاعب الآخر بأنه خائن للفريق ولزملائه، رافضًا الكشف أسم هذا اللاعب، ولكن أشار إلى أنه تحدث معه فى غرفة خلع الملابس، وطالبه بالبحث عن نادي جديد له فى يناير المقبل، ومن ثم سيتم الكشف اللاعب فى المريكاتو الشتوي.



روما يسعي لتجنب رقمًا سلبيًا أمام تورينو

وكان نادي روما قد تعادل أمس إيجابيًا مع ساسولو، فى الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، ليسجل الفريق ثاني تعثر له على التوالي، بعد أن خسر أمام لاتسيو فى الجولة السابقة، ومن ثم فإن التعثر أمام تورينو فى المباراة القادمة، سيجعل الفريق يواصل مسلسل إهدار النقاط للمباراة الثالثة على التوالي.



موعد مباراة روما وتورينو القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي روما فريق تورينو يوم الأحد القادم، ضمن مباريات الجولة ال 15 من منافسات الكاليتشو، والتى من المقرر أن تقام فى تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.