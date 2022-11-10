"سقطتي من عيون ناس كتير واللي بتسيء لأهلها إزاي نثق فيها".. رسائل نضال الأحمدية لشيرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، عدة رسائل للفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر مقطع فيديو نشرته بقناة الجرس الرسمية عبر موقع يوتيوب.

"نضال" صديقة الفنانة شيرين عبدالوهاب وجهت اللوم لها بسبب تعاملها مع شقيقها، وجاءت رسالتها في عدة نقاط أبرزها:

_ إنتي ضهرتي من العلاج مش بإرادتك لأنها مسلوبة، بل بإرادة الشبح، أنا بعرف إنك عندك ذكاء فطري، وعندك صدق ومحبة لكل العالم ومش بتكرهي حدا.

_ رفضتي تقولي كلام وحش عنه أول ماطلقتي، إنتي يقودك حسام حبيب، إنت خسرتي كل جمهورك، أصدقائك مبقوش يثقوا فيكي، إنتي سقطتي من عيون ناس كتير.

_ بترفعي دعوى على خيك، مفكرتيش بوالدتك مفكرتيش بالسواق والناس اللي كانوا بيخدموكي برموش عيونهم، أخدتي الأوامر إنك تطرديهم من حياتك، إنت مش مستحية من بناتك، مش بتستحي من الانقلابات على حالك

_ مش خايفة ع الماما تتهمي خيك إنه سحلك وبترفعي دعوى، لكن لو حسام سحلك مش بترفعي ولو رفعتي دعوى بتسحبيها، الإنسان اللي عذبك وطلع قال إنك مدمنة، أخوكي مقالش، أخوكي قال من بعد ما حرض حسام وكشف إنك بالمستشفى

_ إنتي لوين رايحة الناس فقدوا الأمل فيكي، انتي بترمي الناس بالزبالة كلهم كرمال حسام، أقل حاجة قالها في التليفزيون قال إنه ابن عيلة وانتي بنت المزابل، كيف بتقبلي على كرامتك وأهلك وخيك حتى لو كان غلطان بترفعي دعوى عليه؟ بتقولى سحلك وضربك وبتحطي خيك بالسجن وأمك بالمستشفى.

_ اللي بتسيء لأهلها إزاي نثق فيها، شوفي الناس بيقولوك إيه، ملايين متفقين على نفس الحاجة، اعملى تدوير لعقلك وإعادة نظر لكل اللي إنت فيه وتكبي مشاعرك، أنا عارفة إنك مش بتحبيه، إنتي اتجوزتيه بعد نكسة عاطفية عشتيها وجه هو وكان بيلحقك من 2008 هو نرجسي مش بيحب غير نفسه

_ قالت نضال: حسام ده هيسممك ويقعدك تاني ع الكنبة، مشتاقين لشيرين القديمة المهضومة مش لشيرين حسام، اللي بيعايرك بأصلك وإنك مش عارفة لغة تانية، إنتي مش بتتعدي على حدا ليه بتتعدي على أهلك كرمال مين".

_ بفكرك يا شيرين لما اطلقتي من حسام وحلقتي شعرك، بعدها بكام يوم حسام كان بيتصل فيكي عايز ياخد حاجته من الاستوديو، وقتها قلتيلي أنا مش هديله أي حاجة ده الاستوديو بتاعي، كل حاجة أنا اللي دافعة تمنها.

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب قد خرجت من المستشفى المختص بعلاج الإدمان الأسبوع الماضي، وذلك بعد 20 يوما قضتها بداخلها.

كما أصدر ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب بيانا عبر موقع فيسبوك قال فيه: "نقلا عن الفنانة شيرين عبدالوهاب ورغبةً منها لبيان الحقيقة كاملة للرأي العام، وتفنيد لما ورد من شائعات وأخبار على لسان مدير أعمالها السابق المدعو ميمي فؤاد الذي تم إنهاء عمله من جانب الفنانة لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة فإن الفنانة تعلن وتؤكد أن كل هذه الأخبار المتداولة مجرد شائعات مغرضه ولا أساس لها من الصحة".