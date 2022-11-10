بمشاركة 18 مطرب ومطربة.. تفاصيل تقديم علي الحجار النشيد الوطني في أوبرا دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد الفنان علي الحجار، للمشاركة في حفل ختام الدورة السادسة لتحدي القراءة العربي، المقام مساء اليوم الخميس على مسرح أوبرا دبي.

الحجار، يشارك بتقديم مقطع من النشيد الوطني المصري، في عمل فني بمشاركة 18 مطربا ومطربة من مختلف الدول العربية، إذ يقدم كل منهم مقاطع من نشيد بلده، في توليفة تجمع معاني وحدة اللغة والهدف وتصوّر تطلّع الأجيال العربية نحو الإنجاز والإبداع والتقدم والنماء.

ويشارك الفنان علي الحجار، مع النجوم والنجمات محمد الشحي من دولة الإمارات، ومحمد عساف من فلسطين، ومطرف المطرف من الكويت، وصلاح الزدجالي من سلطنة عُمان، ولطفي بوشناق من تونس، وحاتم عمور من المغرب، وندى القلعة من السودان، ومنى دندني من موريتانيا، وفايا يونان من سوريا، وعلي عبدالستار من قطر، وعمر العبدلات من الأردن، وحاتم العراقي من العراق، وكاميليا ورد من الجزائر، وملحم زين من لبنان، وعايض يوسف من المملكة العربية السعودية، و أحمد الجميرى من البحرين.

الحجار، قام بالتسجيل العمل، في استوديوهات فايز السعيد بدبي، وتولى التوزيع والتنفيذ الموسيقار ارشد كاظم.