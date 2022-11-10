إبن غادة عادل يُثير الجمهور بوسامته وعضلاته المفتولة …الجمهور أحلي من مهند التركي

كتب امير فتحي في الخميس 10 نوفمبر 2022 03:54 مساءً - ظهر عبدالله الهواري “بودي” نجل الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري، فاقدا للوزن، في أحدث ظهور له داخل صالة الجيم.

ونشر بودي، الصورة، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وعلق: “العمل الجاد”، وقد ظهر ابن غادة عادل بإطلالة شبابية من داخل الجيم، وكان يرتدي تيشرت من اللون الأحمر وشورت من اللون الرمادي.

وتفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيه وأضافوا العديد من التعليقات متغزلين في وسامته وأناقته، ووصفه البعض خلال التعليقات بأنه أوسم من “مهند التركي”.

عبدالله الهواري يحذف صوره القديمة:

وبالعودة إلى حساب “عبدالله”، نجد أنه قام بحذف الصور السابقة التي يظهر فيها بوزن زائد، في مرحلة المراهقة واكتفى بوضع الصور الجديدة بعد أن صار شابًا والتي يظهر فيها فاقدا للوزن، وصور قليلة من طفولته.

وكان عبدالله مجدي الهواري، ظهر في وقت سابق فاقدا للكثير من وزنه بعد اتباع أسلوب غذائي خاص للتخسيس.

عبدالله الهواري يكشف سر خسارته للوزن الزائد:

عبد الله كشف أن قراره الامـتناع عن كل ما يحبه هو السر وراء فقدانه الشديد لوزنه، حيث كتب:” شكرًا لجميع الناس اللى دعـمونى فى مشوارى الطويل فى التخسيس أنا تعبت جدا والله ومسكت نفسي من كل حاجه بحبها بس ربنا أكـرمنى و الحمد الله وصلت لمستوى كويس”.

وأضاف: “أنا قرأت كلام جميل أوى فرحنى أوى و شجعنى إنى أكمل لأخر الطريق و طبعًا قرأت كلام مـش كويس بس مقدرش أرد عشان أبويا و أمى علموني إنى لا أرد علي الإهانة بإهانة شكرًا لكم جميعا وأنا الحمد الله صبرى طويل و الكلام ده لو فاكرين إنه بيأثر فى تبقوا غلطانين جدا أنا بالى طويل وهتتعب معايا شويه، وشكرًا تاني علي التقدير من الجميع”.

من ناحية اخرى، كشف عبد الله الهواري، مؤخرًا عن إستعداده لأول أعماله السينمائية، حيث قرر عبد الله اقتحام عالم الفن والتمثيل وكشف عن فيلم جديد يشارك به يحمل إسم “العفريت”. ولم يعلن عبدالله عن تفاصيل الفيلم بعد، واكتفي بالكشف عن إسم شخصيته في الفيلم حيث يؤدي شخصية “عمر الشامي”.

أبناء غادة عادل الخمسة:

ولدى غادة عادل من زوجها السابق مجدي الهواري 5 أبناء هم محمد وحمزة ومريم وعبد الله وعز الدين، وانفـصلت غادة عن زوجها قبل حوالي 3 سنوات.

أكبر ابنائها هو محمد، ولقبه “ماريو”، وشارك في تمثيل مسلسل “مزاج الخير”، وأثار محمد مؤخرا ضـجة بظهوره مع والدته لأنه بدا وسيما وشابا كبيرا، بعد أن فقد الكثير من وزنه، وظهر بلحية.

لدى غادة عادل ومجدي الهواري ابنة وحيدة هي “مريم”، وظهرت مؤخرا مع والديها في صورة على البحر، لدى مريم أيضًا صور وهي صغيرة مع والديها في أعياد الميلاد، حيث تشبه والدتها إلى حد كبير.

لديها عبدالله وعز الدين، وهما توأم، وظهرا أول مرة في إعلان عام 2017، ظهر عبدالله من قبل مع والدته غادة عادل، والفنان رامز جلال.

لديها حمزة أيضًا وكان أول ظهور له مع والده المخرج مجدي الهواري، وذلك بعد إصابته بكسر في قدمه.

غادة عادل ومجدي الهواري:

وكانت غادة عادل قد أثـ ارت الجدل بعد ظهورها مع طليقها مجدي الهواري في برنامج “بصراحة مع”، وحديثهما عن علاقتهما السابقة وصداقتهما الحالية، ونشرا جلسة تصوير جديدة لهما معاً رغم الطـ لاق، وهو الأمر الذي جعل الجمهور يطالبهما بالعودة مجدداً.

وتحدثت غادة عادل مع زوجها مجدي الهواري عن أسباب طلاقهما، وقالت غادة إن الطلاق جاء بسبب الخلافات الكثيرة بينهما، وأوضحت موقفها من احتمالية عودتها لمجدي الهواري.

وقالت إن الأمر ليس بالسهل في الوقت الحالي، وقال مجدي الهواري إنه لا أحد يعرف ماذا سيحدث حول هذا الأمر، ولاقت الحلقة تفاعل كبير من الجمهور بسبب ظهورهما الأول معاً بعد الطلاق.

الجدير بالذكر أن اخر أعمال الفنانة غادة عادل مسلسل أحلام سعيدة الذي عرض داخل السباق الرمضاني لعام 2022 .

شارك البطولة مع الفنانة غادة عادل عدد من النجوم ومنهم يسرا ، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى والمسلسل من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل

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