إبنه نشوى مصطفى الشابة تخطف الأنظار بجمالها الساحر… لن تصدّق الشبه بينهما!

كتب امير فتحي في الخميس 10 نوفمبر 2022 03:54 مساءً - نشرت الفنانة المصرية نشوى مصطفى عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بمقطع مصور جديد لابنتها مريم.

ظهرت ابنه نشوى مصطفى بإطلالة أنيقة في أحد البرامج التليفزيونية وكانت تتحدث عن مشروعها ودراستها،

ودعمت نشوى ابنتها وعلقت قائلة “الحمد لله على كرمه ورضاه عليا الحمد لله دايماً انا فى منتهى السعادة لان بنتى ربنا كرمنا فيها ونجحت فى الحاجة اللي اختارت تدرسها واعترف ان انا وباباها كنا ضد اختيارها وكان نفسنا تدخل كلية هندسة زي اخوها لكن هى صممت تدرس جرافيك وباعترف اننا عمرنا ماساعدناها لكن النهارده لما استضافوها فى قناة mbc – كارائدة اعمال ومصممة هوية بصرية وحققت نجاح فى مجالها”.

منشور نشوى مصطفى عبر فيسبوك

وتابعت منشورها قائلة: “كنا حاسين بمنتهى الفخر واكتشفنا إن ولادنا مش دايماً بتكون اختيارنا بالنسبة لحياتهم العلمية والعملية صح سيبوا ولادكم يختارو حياتهم فخورة بيكى يامريم وباعتذر لك إننا مكناش فاهمين إن المهم نسيب ولادنا يدرسو اللي بيحبوه مش اللي احنا بنحبه، ربنا ينجح كل ولادنا يارب ماشاء الله تبارك الرحمن”.

نشوى مصطفى وإبنتها مريم

الحياة العائلية لنشوى مصطفى

ولدت الفنانة المصرية نشوى مصطفى في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 19 مارس / آذار 1968 ، وقد تزوجت مرة واحدة في حياتها في عام 1993 من السيد محمد عماد، وأنجبت منه كل من مريم وعبد الرحمن

تخرجت نشوى مصطفى من كلية التجارة في جامعة عين شمس ، كما أنها حصلت على شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية

مسيرة نشوى مصطفى الفنية

لم يكن طريق هذه الفنانة المحبوبة مفروشاً بالورود، فقد عانت في بداياتها من البطالة والضائقة المادية، مما اضطرها لأن تعمل كي تغطي المصاريف التي تحتاجها أثناء دراستها ، كما أنها كانت تستغل الإجازة الصيفية لتجني الأموال من خلال العمل بأحد المحلات المختصة ببيع الملابس.

بدأت نشوى مصطفى المسيرة الفنية لهذه الممثلة المصرية منذ عام 1990 من خلال مشاركتها بمسلسل “عائلة الاستاذ شلش”، وعادت في العام التالي للمشاركة في مسلسل “ضمير آبلة حكمت” الذي نجحت فيه بشكل كبير، لتستمر منذ الحين وحتى الآن في تجسيد مختلف الشخصيات التي نجحت فيها، وقد اشتهرت نشوى مصطفى كثيراً بالأدوار الكوميدية وجسدت دور الفتاة العانس في العديد من المرات

أعمالها

تزخر المسيرة الفنية الطويلة لهذه الممثلة المصرية التي جسدت في معظم حياتها الفنّية أدوار البطولة الثانوية وليس البطولة الأولى، بالكثير من الأعمال فقد شاركت فيما يزيد عن 110 مسلسلات تلفزيونية و10 مسلسلات إذاعية ومثلها من أعمال سيت كوم بالإضافة الى العديد من المسرحيات والسهرات التلفزيونية ، وما يزيد عن 20 فيلم سينمائي من أهمها ( سيد العاطفي – أحلام الفتى الطايش – اللمبي – شبه منحرف – أفريكانو ).

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفي المسلسل الإمارتي “اللي نحبهم“، وشاركها البطولة عدد من نجوم الخليج ومنهم: أحمد الجسمي و فاطمة الحوسني و جمعة علي ومروان عبدالله وعائشة عبد الرحمن والمسلسل من إخراج باسم شعبو وتأليف مرعي الحليان.

أغنية نشوى مصطفى لإبنها

على الرغم من أن مسيرة نشوى مصطفى امتدت لحوالي الثلاثين عامًا حتى الآن، لكنها خلال هذه المدة لم تحقق الشهرة والنجاح الذي حققته في حفل زفاف ابنها الذي أقيم بأحد الفنادق الفخمة بالقاهرة ، فقد أهدت ابنها وعروسه أغنية كوميدية أدتها بنفسها وقدمت فيها للعروس “منة” بعض النصائح عن عادات ابنها “عبد الرحمن”، وقد حققت هذه الأغنية انتشارًا هائلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فتصدرت المشاهدات “الترند” على موقع «يوتيوب» بأكثر من مليون مشاهدة منذ اليوم الأول فقط ، وما زالت هذه الأغنية تشغل الجمهور العربي، فشاهدها وبحث عنها ملايين الأشخاص، الذين تباينت ردود فعلهم بين من وجدها طريفة وجميلة، وبين من وجد فيها تهديد وتعليمات ضمنية للعروس

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