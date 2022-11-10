شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاواى وسلمى حايك فى فيلم جديد مقتبس من رواية كوتارو إيزاكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون النجمتان آن هاثاواى وسلمى حايك فى فيلم جديد مقتبس من رواية كوتارو إيزاكا لعام 2019 Seesaw Monster، فحسب ما نشر موقع ديلى ميل حصلت Netflix على حقوق الإنتاج، ولم يتم التعاقد مع المخرج ويأتى الاتفاق على الفيلم فى أعقاب نجاح Bullet Train، الذى تم اقتباسه من رواية Maria Beetle لإيساكا عام 2010.



آن هاثاواى



سلمى حايك

وكشفت الممثلة العالمية آن هاثاواى عن أهم أمنياتها التى تحلم بتحقيقها خلال السنوات المقبلة، أثناء حوارها مع مجلة فوج، قائلة إنها تحلم بصنع أكبر عدد ممكن من الذكريات مع عائلتها، قائلة "أهم هدف لى هو البقاء بصحبة عائلتى والاستمتاع معهم بأمور تصبح ذكريات مميزة فى المستقبل".

هاثاواى

آن هاثاواى متزوجة من آدم شولمان ولديهما ابنان هما جوناثان روزبانكس شولمان البالغ من العمر ستة أعوام، وجاك شولمان لم يتخط العامين من عمره، وبصدد دخول عامها الـ40، لذا أكدت رغبتها فى الاستمتاع بالحياة بشكل مختلف بصحبة عائلتها.

وكانت الممثلة الشهيرة آن هاثاواى بدت بإطلالة مميزة للغاية مؤخراً أثناء حضورها فعاليات الترويج لفيلمها المقبل Armageddon Time، والتى تلعب فيه دور شخصية تبلغ سن الرشد ويسلط الضوء على قوة الأسرة وسعى الأجيال إلى تحقيق الحلم الأمريكي.

آن هاثاواى ظهرت بإطلالة مميزة للغاية من خلال فستان فضى مطرز، خلال فعاليات الحدث الذى أقيم في مدينة نيويورك.