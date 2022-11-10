شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور .. فاطمة فى "الأصلي" وفايزة وفريدة وفريال وفاروق أشقاءها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة ريهام عبد الغفور تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "الأصلى" صباح أمس الثلاثاء، بعد فترة من التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة وكذلك الانتهاء من تجهيز الديكورات، وتجسد ريهام خلال الأحداث شخصية فاطمة ولديها 4 أخوة هم فايزة (منال سلامة)‘ فريدة (ايناس كامل)، فريال (ولاء الشريف)، فاروق (تامر نبيل).

مسلسل "الأصلى" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة ريهام عبد الغفور، أحمد سعيد عبد الغنى، منال سلامة، إيناس كامل، يوسف عثمان، تامر نبيل، ولاء الشريف، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفه، محمد درويش، أحمد كشك، ميدو ماهر، ومقرر عرضه في شهر يناير المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "الأصلى" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ريهام عبد الغفور في الدراما، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى، حول فاطمة الأصلي التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع، والعمل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، ومن المقرر عرضه مطلع العام المقبل.

ويعرض لريهام عبد الغفور حالياً مسلسل "الغرفة 207" المأخوذ عن مجموعة قصصية للكاتب أحمد خالد توفيق، وتدور أحداثه في 10 حلقات، وسيناريو وحوار السيناريست تامر إبراهيم، وإخراج تامر عشري وبطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور وناردين فرج، مراد مكرم مع ظهور فنان وفنانة كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل منهم مريم الخشت، يوسف عثمان، أحمد مجدي، مها أبو عوف، أحمد خالد صالح، إنجى أبو زيد.